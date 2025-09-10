◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡの東克樹投手がリーグ単独トップの１３勝目をつかんだ。初回２死二塁から佐藤輝のフライを右翼・蝦名が見失い、ポトリとグラウンドに落ちた間に先制点を許したが、以降は粘りの投球で本塁は踏ませなかった。１４７キロの直球にスライダー、チェンジアップなどを織り交ぜる投球で５回６安打１失点、７奪三振。「個人ではタイトルがかかっているので１戦必