日常生活を平穏に過ごすためには、なるべく波風を立てずに、周りとの関係を築いていきたいもの。しかし、意外にも近隣住民との微妙なバランスに悩んでいる人が多いようです。一度こじれてしまうと、後々面倒な事態に発展してしまうことも……。そんな「ご近所付き合い」の悩みを解決するための方法を、SNSの声から探っていきましょう。「落ち葉やゴミが飛んでいかないように…」「ご近所付き合いのうまい方法が分からない」とい