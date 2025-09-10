『幽闇のカナタ』（小池ノクト/幻冬舎コミックス）第7回【全7回】【漫画】『幽闇のカナタ』を第1回から読む公園や非常階段、壁の隙間など…街中のそこかしこに感じる“それ”の気配。ある出来事が原因で恐怖心を失ってしまった女・カナタは、心が凍り付くほどの恐怖を感じるため“それ”を追い求める。一方で、偶然“それ”に近付いてしまった人たちは、想像を絶する恐怖を味わい、取り返しのつかない事態に巻き込まれていて――