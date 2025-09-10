自民党小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は党総裁選に立候補する意向を固めた。１１日にも表明する。茂木敏充・前幹事長（６９）は１０日の記者会見で出馬を正式に表明し、党と日本経済を「再生の軌道に戻す」と訴えた。自民は総裁選日程を「２２日告示、１０月４日投開票」とすることを決定した。小林氏は１０日、国会内で自身を支持する議員らと意見交換した。１１日に自身の勉強会を開き、終了後に小林氏が出馬の意向を