「戸塚記念・Ｓ１」（１０日、川崎）春のうっぷんを晴らす４馬身差だ。２番人気のナイトオブファイアが好位から力の違いを見せつけ、待望の重賞初制覇。２着に４番人気のユウユウスキーが後方から突っ込み、人気を二分した１番人気のシーソーゲームは逃げたが最後にかわされて３着に敗れた。やはりモノが違った。東京ダービーで先着を許したシーソーゲームの逃げは想定内。これを３番手でマークしたナイトオブファイアはうな