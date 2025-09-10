「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１０日、住之江）峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が反撃に転じた。２日目は５、６着と乱したが、３日目の７Ｒを３コースから差して突き抜けると、後半１２Ｒではインから危なげなく逃げて連勝。すぐさま軌道修正に成功した。「２日目の５、６着がうそみたいに良くなりました。ペラを叩いたのが大きかった」と、調整力の高さを示した形となり、臨戦態勢は整った。予選ラストは６号艇だが