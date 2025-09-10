中国政府が主催するサービス産業の展示会が10日開幕し、最新のロボットやドローンが展示されました。北京で10日開幕した「中国国際サービス貿易交易会」では、会場内をヒト型ロボットが練り歩き、ロボットアームを使った無人コンビニや最大で1トンの荷物を運べる巨大ドローンなど最新の機器やサービスがお披露目されました。開幕式では習近平国家主席のメッセージが紹介され、習氏はこの中で「世界経済が激しく変化する中、高水準