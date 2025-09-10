バブルがはじける前の男女の“常識”は、多くの場合「デートでは男性がおごる」ことになっていた。学生であっても、男性は必死でアルバイトをして好きな女性におごっていたはずだ。ネットなどほぼない時代、あまたの雑誌を繰って人気店を調べ、予約をするのも男性の役割だった。念を入れる人は、1度、試食に行くこともあった。なんせデートである。女性に嫌われないためには「マメに尽くして金も出す」ことが必要だった。今思えば