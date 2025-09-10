7人組ガールズグループ・HANAの楽曲『Blue Jeans』が、10日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』において、週間再生数約983.1万回で1位を獲得。女性グループ史上初の8週連続1位を達成しました。HANAは、SKY-HIさんがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGと、ラッパーでシンガーのちゃんみなさんがタッグを組んで行われたガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したグループで、CHIKAさん、NAOKOさん