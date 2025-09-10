台湾の蔡英文前総統が私的な日程で日本を訪れていることが分かりました。中国外務省は「いかなる口実の訪問であれ、断固反対する」として、日本側に抗議を行ったと明らかにしています。台湾メディアなどによりますと、蔡英文前総統が退任以降初めて、日本を訪問していることが9日までに分かりました。蔡氏は去年の退任後、ヨーロッパを2度訪問し、講演で民主主義国家との連携の重要性を訴えるなどしていますが、今回の訪日について