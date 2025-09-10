タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは9月10日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の“現在地”を公開しました。【写真】浜田ブリトニーのダイエット中の最新ショット「浜ブリさん一緒に頑張らせて下さいね」「背中の現実、これが私の現在地そして…でかでかと主張させてください」と書き出し、「彼氏いません!!」と主張した浜田さん。「もはや『背中の肉（通称セナニク）』と一緒に恋人もどっか行きました笑」とのことです