「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）リーグ優勝した阪神がＤｅＮＡに連敗。逆転負けを喫し、１５カードぶりの負け越しとなった。２番に梅野、７番に井坪、８番に植田を起用。「新たに向かうところがあるので、そこに向けてスタートしているということですね。選手の疲労も取りながらなので非常に歪（いびつ）に見えるかもしれないけど、それをしながら向かうところがあるので、そこに向けて」と意図を明かした。続