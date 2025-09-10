全日本プロレスは１０日、５月３１日に巡業バスと接触事故に遭い、集中治療室（ＩＣＵ）での治療を続けていた所属プロレスラーの長尾一大心（ながお・たいしん）さんが今月７日に２１歳の若さで死去したことを受け、１２日に都内で記者会見を行うことを発表した。オールジャパン・プロレスリング株式会社の福田剛紀代表取締役らが出席予定で、５月３１日に発生した巡業バスとの接触事故に関する経過報告と再発防止策について報告