◇セ・リーグ中日6―3ヤクルト（2025年9月10日神宮）中日先発のドラフト1位・金丸夢斗（関大）が6回5安打2失点。8月7日の阪神戦以来の白星となるプロ2勝目を挙げ「ビジターでは初勝利。試合をしっかりつくれて良かった」と喜んだ。失点はヤクルトの主砲・村上に浴びた一発。4―0の4回無死一塁で、カウント1―2と追い込んでから外角への150キロ直球を逆方向への左翼へ運ばれた。「球界を代表する打者と対戦できたのが