「オートレースもＷＩＮＴＩＣＫＥＴ杯」（１０日、川口）若井友和（５１）＝川口・２５期＝が３日目１１Ｒの準決を７番手から追い上げて２着に入り、今年７回目の優出を果たした。前々節の飯塚Ｇ１・ダイヤモンドレースの４日目８Ｒで９９９勝を挙げ、最終日９Ｒも１着。リーチ一発で通算１０００勝を達成した。２５期では永井大介（川口）、有吉辰也（飯塚）に次ぐ３人目の到達だ。「区切りの１０００勝はうれしい。今年は