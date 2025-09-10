「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１０日、住之江）オレンジモーター５０号機の丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝が、仕上がりの良さを見せつけた。３日目８Ｒは同じくオレンジモーターの大上卓人（広島）、丸岡正典（大阪）が１、２コースに構える一戦だったが、３コースまくりから１周２Ｍの逆転でシリーズ初１着をゲット。「変わらずいい足しています。自分の形に叩いて初日のような違和感もなくなった」と、仕上げ