友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はひとり暮らしについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は大学進学を機にひとり暮らしを始めました。憧れのひとり暮らしは想像以上に大変で、部屋が汚い状態。そんなとき友だちのゆいちゃんから、主人公の家に遊びに行きたいと連絡がきます。彼女が家に遊び