◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―６中日（１０日・神宮）中日の守護神・松山晋也投手が今季４０セーブ目をマークした。６―３の９回に登板。先頭のオスナを左飛、続く北村恵を遊ゴロに打ち取ると、最後はこの日２安打の古賀を三ゴロに仕留めた。昨季はセットアッパーとして５９試合に登板し、２勝３敗、防御率１・３３。４３ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手賞を受賞した。今季から、巨人に移籍したマルティ