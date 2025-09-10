実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が10日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、コメ農家は保護されすぎ?問題について持論を展開した。番組では「コメ農家は保護されすぎ?」というテーマで議論。これに、ひろゆき氏は「本当に政府がめちゃくちゃ手厚くしているんなら、それだったら若い人がバンバン農家やってるはずなんですよ」とコメント。「結果として、高齢者で年金もらい続けて