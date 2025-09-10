2回中日2死二塁、岡林が右越えに先制2ランを放つ＝神宮中日が連敗を3で止めた。金丸は6回を村上の一発による2点に抑えて2勝目。岡林が先制2ランと2点打で自己最多4打点と活躍し、松山が40セーブとした。ヤクルトは七回に1点を返して3―4と迫ったが、八回に突き放された。