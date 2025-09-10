気象台は、午後10時17分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を山形市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・山形市に発表 10日22:17時点村山では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間10日夜遅く