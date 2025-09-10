人気タレントや有名選手らとグラスで乾杯！現在は2児の母で、元SKE48のメンバーが4億円の新居で総勢18人のホームパーティーを開催し話題となっている。YouTubeで子どもたちを交えた賑やかなパーティーの様子を公開したのは石田安奈(29)。競泳選手の塩浦慎理、タレントのおのののか夫妻らを招き、大人たちが広々とした室内でグラスを手に持ち乾杯する様子や子どもたちがプールに入ったりままごとをしたりして楽しむ姿を披露した