福岡県警城南署は10日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後5時半ごろ、警視庁の警察官を名乗る男から「マネーロンダリングの件で電話しました」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。