新潟市のデパートで北海道の味覚が集めた物産展が始まりました。9月10日、新潟市中央区の新潟伊勢丹で始まった「秋の大北海道展」。【客は】「北海道に行った気分！」「北海道は広いから産地が色々ある。それが一度に集まってくる。新潟からはなかなか行けないからいい」初出店5店舗を含む67の店が軒を連ねた今回。北海道でも大人気だというこちらのアップルパイはリンゴを皮ごと使っています。【藤森麻友アナウンサー