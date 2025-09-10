明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆重い腰があがらないとき。無理せず、必要最低限の事だけ片付けたら、あとはのんびりリラックスしましょう。B型の運勢……★★★★★好奇心が旺盛になっています。雑誌やテレビで、知らなかった世界に興味をひかれそう。旅行の計画を立てるのにも適した日です。O型の運勢……★★☆☆☆ノスタルジックな