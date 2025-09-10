◇セ・リーグ巨人4―3広島（2025年9月10日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）は8回に岸田行倫捕手（28）が見せたチーム打撃を高く評価した。4回に同点の7号2ランを放つなど2安打を放っていた岸田。3―3で迎えた8回無死一、二塁の勝ち越し機で第4打席に立った。そして、2球で追い込まれたあとの3球目を叩いた打球は高いバウンドの投ゴロとなり、走者は二塁と三塁にそれぞれ進塁。チャンスを広げて代打・坂本の決勝犠飛