8月、JICA国際協力機構から新潟県三条市がガーナのホームタウンに認定されたことを受け、「移民の受け入れにつながる」などと市に批判や問い合わせが相次いだ問題。三条市には現在も批判や問い合わせが続いていると言います。 【岩屋毅 外務相】「アフリカホームタウンの話については、すでにしっかり説明しているが、初動が少し遅れたことについてはお詫びを申し上げたい」岩屋外務相が9月5日の会見で謝罪した