塾長を務めていた柔道教室の教え子ら９人に性的暴行を加えたなどとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われた千葉県市原市、無職の男（３３）の公判が１０日、千葉地裁（宮本聡裁判長）であった。検察側は「圧倒的に優位な立場で及んだ卑劣な犯行」として懲役２５年を求刑し、弁護側は寛大な判決を求めて結審した。判決は１０月２２日。起訴状などによると、男は昨年１０月１３日、県内の宿泊所で、当時１３歳未満の