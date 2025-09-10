中日は１０日のヤクルト戦（神宮）に６―３で勝ち、連敗を３でストップ。先発した金丸夢斗投手（２２）は６回５安打２失点で２勝目をゲットした。金丸は初回から１５０キロ台のストレートを軸にヤクルト打線に真っ向勝負。３回まで無失点と上々の立ち上がりを見せた。だが４―０で迎えた４回無死一塁の場面で村上にアウトローのストレートをレフトスタンドへ運ばれた。「村上選手のホームランを反省したい。今日は打たれてし