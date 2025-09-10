阪神・伊藤将司投手（２９）が、１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発。７月１３日のヤクルト戦（甲子園）以来、約２か月ぶりの白星を目指してのマウンドとなったが、７回途中５安打６失点で今季２敗目を喫した。佐藤輝の適時二塁打で１点を先制した直後の２回には、抜群の反射神経で打球直撃を回避した。一死から４番・佐野のライナー性の当たりが左腕の頭部付近へ。ヒヤリとする打球にスタンドも騒然となったが、間一髪グラ