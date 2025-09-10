米１０年債利回りは４．０７２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.533（-0.025） 米10年債4.072（-0.015） 米30年債4.728（-0.003） ドイツ2.670（+0.011） 英国4.641（+0.018） カナダ3.205（-0.024） 豪州4.271（+0.007） 日本1.564（-0.003） ※米債以外は10年物