※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹でした。数日後、草太は来月末の退職を公表します。執拗に迫る芹に対し、「転職先の給料が芹さんより低くても同じことが言える？」と問いかけ、収入よりやりがいを優先したことを明かします。草太の転職先での年収を知った芹は