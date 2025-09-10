ドル円のピボットは１４７．３８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値147.43高値147.59安値147.13 148.10ハイブレイク 147.84抵抗2 147.64抵抗1 147.38ピボット 147.18支持1 146.92支持2 146.72ローブレイク ユーロ円 現値172.57高値172.74安値172.39 173.09ハイブレイク 172.92抵抗2 172.74抵抗1 172.57ピボット 172.39支持1