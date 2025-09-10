◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・楠本泰史外野手が移籍後初安打をマークした。７回に代打で登場。一ゴロに倒れたが、快音が響いたのは９回の第２打席だった。佐々木から三遊間を破る左前打が移籍後１２打席目で待望の初ヒットになった。「打席のチャンスをいただいて１本も出せてなかったので。ファームにいる期間も『１軍でヒットを打つんだ』という気持ちで取り組んできた。とりあえず１