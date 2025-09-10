◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）広島は、６連敗で３位・ＤｅＮＡに６ゲーム差まで広がり、自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。大瀬良が６回３失点にまとめたが、ともに打線が得点直後の２被弾でリードを守れなかった。８回は島内が、先頭四球から１死満塁のピンチを招き、代打・坂本に決勝犠飛を浴びた。ちょうど９年前の１６年９月１０日、チームは同じ東京Ｄでの巨人戦で２５年ぶりのリーグ優勝を決