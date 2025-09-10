いつものそうめんに飽きたらこれ！ 「なすのそうめん」を作ってみた つるっと食べやすいそうめんは夏の定番ですが、毎回同じ味付けだと飽きてしまいますよね。 今回はクックパッドニュース編集部スタッフが、シンプルな材料で手軽に作れる「なすのそうめん」を実際に作ってみました。 ナスは切って揚げるだけ！ あっという間に完成 1. なすを1.5cm幅にスライスします。 2. なすを高温の油で、両面がこんがりするまで