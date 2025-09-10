歌手の田中あいみ（25）が9日、NHK音楽番組「うたコン」（火曜後7・57）に出演した。木梨憲武（63）プロデュース、所ジョージ（70）作詞作曲の「NAZOwith木梨憲武・所ジョージ」を俳優でサックス奏者の武田真治（52）と4人で披露した。先月26日に千葉県成田市内で行われたイベントでも披露した4人のステージ。地上波テレビでの生パフォーマンスは初めて。今回は所が製作したおそろいの黄色いつなぎを着てステージに立った