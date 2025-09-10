プロ野球ＯＢで、ＰＬ学園の８７年甲子園優勝メンバーの片岡篤史氏、野村弘樹氏が４日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」に出演した。番組進行を、ＰＬ時代に横浜・松坂大輔投手と投げ合った上重聡アナが担当した。「ド緊張です」と言う上重アナは、冒頭から「片岡さんに謝罪をしないといけません」と神妙。片岡氏が「当てたろか？松坂のこととちゃうの？」と言い当てた。昨年番組のＶＴＲが流れ、上重アナは松坂氏に敗れた