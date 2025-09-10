【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比08銭円高ドル安の1ドル＝147円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1704〜14ドル、172円51〜61銭。米労働省が朝方発表した8月の卸売物価指数が予想を下回ったことを受け、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが先行した。