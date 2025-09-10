気象台は、午後10時2分に、大雨警報（浸水害）を石巻市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・石巻市に発表 10日22:02時点東部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石巻市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量30mm