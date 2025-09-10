9月17日(水)「上田と女が吠える夜」×「ベタドラマ」コラボ 胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチック2時間SP 『夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子』恋愛ドラマのような展開を夢見てしまうロマンチスト女子の妄想トークVS冷めた目で見てしまう超ドライ女子の忌憚な意見！小泉孝太郎の恋愛観も女性たちにはどう映る!?『ベタドラマ』ドラマにありがちなベタな展開だけをギュッと凝縮した「ベタドラマ」が「吠える夜