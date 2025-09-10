北海道厚沢部町の国道で2025年9月10日、乗用車とクマが衝突する事故がありました。事故があったのは、厚沢部町木間内付近の国道227号です。10日午後7時半ごろ、東へ走行していた乗用車が左から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。この事故で、乗用車のバンパーがへこみましたが、運転していた40代男性にけがはありませんでした。また、クマは衝突後にそのまま国道の反対側にある畑に逃げて行ったということです。クマは体