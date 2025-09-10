台湾メディアの自由時報は9日、中国のインフルエンサーが台湾進攻を言いはやしたことについて中国の官制メディアが批判的な記事を掲載したものの、逆に同メディアに批判が殺到し記事が削除されたと報じた。記事によると、フォロワー数2000万を超える中国の入試対策講師・教育会社代表の張雪峰（ジャン・シュエフォン）氏は、9月3日に行われた抗日戦勝80年の軍事パレードを自社の社員らに生視聴させた上で、「中国がこれらの兵器を