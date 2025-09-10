俳優の広瀬すずさん（27）が9日、都内で行われた映画『宝島』（9月19日公開）の東京プレミアに、共演する妻夫木聡さん（44）や永山瑛太さん（42）らと登場。“一生分泣いた”という撮影での様子を明かしました。映画は、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）が原作。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤が描かれています。広瀬さんは、妻夫木さん演じる主人公・グスクの幼なじみ、ヤマコを演じてい