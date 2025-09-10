【国際親善試合】アメリカ代表 2−0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】三笘が急加速の縦突破→ノールックのクロス日本代表MFの三笘薫が、鋭い突破からほぼノールックの状態でクロスを供給。ファンたちは驚きの声を挙げた。サッカー日本代表は日本時間9月10日、オハイオ州コロンバスでアメリカ代表と対戦し、0−2で敗れた。2026年ワールドカップ開催国との貴重な国際親善試合だが、中2日での大きな