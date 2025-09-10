世界選手権が13日に開幕バレーボール男子の世界選手権は13日、フィリピンで開幕する。日本代表は10日、現地に到着。空港で歓迎を受ける様子を現地メディアが伝えた。黒いお揃いのウェアを着た選手たち。スーツケースを持った高橋藍が通過すると、「Hi Ran!!」と歓声が飛んだ。高橋も「ハイ」と対応。石川らも軽く会釈しながら通路を通過していった。フィリピン放送局「ワン・スポーツ」公式Xは「KONNICHIWA,MANILA!（コンニ