ヤクルト―中日戦プロ野球・ヤクルトの村上宗隆内野手が10日、神宮球場で行われた中日戦で19号2ランを放った。逆方向への技あり弾にファンは「だからなんでそんな打ち方で入るねんw」と脱帽している。0-4の4回無死一塁。中日の先発・金丸の直球を捉えた。逆方向へ伸びた打球は左翼席中段に着弾。村上は悠々とダイヤモンドを一周しベンチでチームメートの祝福を受けた。試合を中継したDAZNの野球専門Xは「この男ならもはや驚