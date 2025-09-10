長崎・ハウステンボス／タワーシティ1Fのピザ＆パスタ専門店「ピノキオ」2025年夏は「長崎県産ポークと季節野菜のサラダピザ」が提供されています。 ハウステンボス／ピノキオ「長崎県産ポークと季節野菜のサラダピザ」  価格：2,500円販売店舗：タワーシティ「ピノキオ」提供期間：2025年7月18日〜9月15日  本格的な窯焼きピザが人気のレストラン「ピノキオ」で、夏限定のサラダ風ピザが提供中。 &