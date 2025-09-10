長崎・ハウステンボス／タワーシティ1Fの「鮨処 海鮮市場『魚壱』」2025年夏に提供されている、涼やかな御膳「涼夏膳」を紹介します☆ ハウステンボス 鮨処 海鮮市場「魚壱」「涼夏膳」  価格：2,500円販売店舗：タワーシティ「鮨処 海鮮市場『魚壱』」提供期間：2025年7月18日〜9月15日  新鮮な海の幸が自慢の「魚壱」で、夏らしい味覚を詰め込んだ「涼夏膳」を提供中。  夏野菜や長崎の地魚