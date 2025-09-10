大人気ホラーシリーズ「死霊館」の最終章、『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。これを記念して、１０９シネマズプレミアム新宿にて、最新作を一足早く鑑賞できるオールナイト上映イベントと、シリーズ過去作の特別上映が決定した。オールナイト上映が行われるのは10月10日(金)。最新作『死霊館 最後の儀式』のほか、『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』を上映。館内にはシリー